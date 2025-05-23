شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الجمعة/ عن خطة من خمس مراحل لتقديم مساعدات منقذة للحياة للسكان المتضررين فى غزة، موضحًا أن المنظمة لن تشارك فى أى خطة لا تحترم القانون الدولى أو المبادئ الإنسانية الأساسية.



وقال إن الأمم المتحدة والشركاء لديهم "خطة مفصلة ومبدئية وسليمة تشغيليًا من 5 مراحل"؛ تدعمها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتتضمن ضمان تسليم المساعدات إلى غزة من فحص ومسح المساعدات عند نقاط العبور، ونقل المساعدات من نقاط العبور إلى المرافق الإنسانية، وإعداد المساعدات للتوزيع اللاحق، ونقل المساعدات إلى المحتاجين.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لدينا الموظفون، وشبكات التوزيع، والأنظمة، والعلاقات المجتمعية اللازمة للعمل. الإمدادات تكفى لملء ما يقرب من 9 آلاف شاحنة ، تنتظر.



وتابع "هذا هو ندائى للمساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة الذى عانى طويلاً: لنفعلها بشكل صحيح. ولنفعلها فورا".

ودعا جوتيريش - مرة أخرى خلال حيثه للصحفيين خارج مجلس الأمن - إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء القتال، والإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتوفير وصول إنسانى كامل لتمكين تدفق المساعدات بعد ما يقرب من 80 يوما من الحصار الإسرائيلي.



وقال إن الفلسطينيين فى القطاع "يتحملون الآن ما قد يكون أقسى مراحل هذا الصراع القاسي"، مع تعرض العائلات "للتجويع والحرمان من الأساسيات"، فى الوقت الذى تصعد فيه إسرائيل هجومها وتروج لشبكة توزيع مساعدات جديدة خاصة من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، والتى من شأنها تجاوز عملية المساعدات التى تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة.



وأضاف جوتيريش أن إسرائيل لديها التزامات واضحة بموجب القانون الإنسانى الدولى بمعاملة المدنيين فى غزة بإنسانية، و"يجب ألا تقوم بالنقل أو الترحيل أو التهجير القسرى للسكان المدنيين فى الأراضى المحتلة".



وأشار إلى أنه على الرغم من السماح بـ "كمية ضئيلة من المساعدات" بالدخول فى الأيام الأخيرة، إلا أنه لم يتم التصريح بجمع وتوزيع سوى إمدادات 115 شاحنة من أصل 400 شاحنة - بينما لم يصل شيء إلى الشمال المحاصر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "نعمل على مدار الساعة لإيصال أى مساعدة ممكنة للمحتاجين"، لكن "الاحتياجات هائلة – والعقبات مذهلة".



ونبه إلى أنه إنه بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من سكان غزة – مع عواقب عميقة وطويلة الأمد.



ودون الإشارة المباشرة إلى الخطة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة لإنشاء مواقع توزيع جديدة يشرف عليها مقاولون خاصون بالتنسيق مع الجيش، قال جوتيريش إن الأمم المتحدة كانت واضحة: "لن نشارك فى أى خطة تفشل فى احترام القانون الدولى والمبادئ الإنسانية للإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة".