شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعين "توم باراك" مبعوثا خاصا إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة سفيرها توم باراك مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع؛ دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إلى الانضمام مجددًا لاتفاقات إبراهيم، أي تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين الفلسطينيين".

والتقى ترامب بالرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرياض وطلب منه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد إعلانه رفع العقوبات عن دمشق.

واستمر الاجتماع، الذي أعلنته واشنطن في البداية بأنه قصير وغير رسمي، نحو ثلاثين دقيقة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اللذين انضما افتراضيًا إلى الاجتماع.