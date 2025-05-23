"الأونروا": سكان غزة عانوا من الحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا

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القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني ، أن سكان قطاع غزة عانوا من الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا.



وقال لازاريني - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - "إن إمدادات الطعام لأطفال غزة قد نفدت وهناك نقص كبير في الأدوية ما يعرض حياة المواطنين كبار السن لخطر الموت".



وأضاف أن المساعدات التي تصل الآن إلى قطاع غزة أشبه بإبرة في كومة قش وأقل ما نحتاجه هو من 500 إلى 600 شاحنة يوميا تدار من خلال هيئات أممية من بينها الوكالة.



وشدد المفوض العام للأونروا على ضرورة تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية ، مشيرا إلى أن تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية.