شكرا لقرائتكم خبر عن 53 شهيدا فى غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن عدد الشهداء فى القطاع ارتفع إلى 53 فى غارات للاحتلال الإسرائيلى على القطاع منذ فجر اليوم.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانة "أوتشا" أن 160 ألف فلسطيني بقطاع غزة نزحوا مجددا خلال أسبوع واحد، لإنقاذ حياتهم وسط قصف إسرائيلي ضمن الإبادة المستمرة منذ 20 شهرا.

وتابع المكتب في بيان له: "نحو 81% من مناطق قطاع غزة فيها قوات إسرائيلية أو تحت أوامر تهجير".