شكرا لقرائتكم خبر عن بينها "مريم".. الأسماء الأكثر شيوعًا فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، أن أسماء "فاطمة، مريم، سارة"، هى الأسماء الأكثر انتشارًا بين الإناث فى الكويت.

وقالت الهيئة، وفق "القبس"، إن هذه الأسماء الثلاثة هى الأكثر انتشارًا بين الإناث فى دولة الكويت، وفق البيانات الخاصة بموقع الخدمات الإحصائية وذلك حتى الإسناد الزمنى الأخير، بتاريخ 31 ديسمبر 2024.



تولى دولة الكويت تقديرا خاصا للمرأة ودورها فى المجتمع، وقد احتفلت الكويت فى السادس عشر من مايو كل عام بيوم المرأة الكويتية وهو يمثل يوما تاريخيا فى حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحورى فى المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التى حققتها فى شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة فى مسيرة المجتمع ونهضته.



وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفانى فى مختلف الصعد وجهودها المقدرة فى تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت فى المناصب التى تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابى والدبلوماسى والأكاديمى والبحثي.

يأتى الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضارى للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابى والريادى الذى اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل فى بناء الوطن وترسيخ دعائمه.



ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة الكويتى رسميا إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها فى نهضة الكويت فى مختلف الميادين.