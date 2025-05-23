شكرا لقرائتكم خبر عن الهباش: توحيد الصف الفلسطينى ركيزة أساسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية ، الدكتور محمود الهباش، إن توحيد الصف الفلسطيني أمر جوهري وركيزة مهمة من ركائز فلسفة إدارة الأزمة والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، لمواجهة مؤامراته ومخططاته الاستيطانية.



وأضاف الهباش -في تصريح لقناة (العربية الحدث)، الجمعة- أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتوحيد الصف الداخلي لمواجهة مؤامرات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية وقعت ضحية لمصالح متضاربة في الشرق والغرب بين مصالح إقليمية ودولية وعلى رأسها مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد أن السلطة الفلسطينية تتحرك في إطار المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكذلك على الساحة الدولية من أجل تشكيل زخم كاف يلزم إسرائيل بوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .