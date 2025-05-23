شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومازن" يلتقى بالفصائل الفلسطينية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، أهمية الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أى مظاهر مخالفة لذلك، والالتزام بأمن واستقرار لبنان الشقيق وتعزيز التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبنانى والفلسطينى.

جاء ذلك خلال لقاء "أبو مازن" مع الفصائل الفلسطينية في لبنان، بمقر إقامته بالعاصمة بيروت، وذلك على هامش زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وشدد محمود عباس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وتطرق "أبو مازن" إلى اللجنة المشتركة الفلسطينية - اللبنانية التي تم تشكيلها من أجل تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي سينعقد الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.