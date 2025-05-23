الخليج اليوم .. الجوازات السعودية: 755 ألف حاج قدموا عبر منافذ البلاد كافة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قدوم نحو 755,344 حاجاً في موسم الحج لهذا العام 1446هـ عبر جميع منافذ البلاد الجوية، والبرية، والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء المنصرم.

إذ أوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (725,297) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (27,225) حاجاً، وعدد (2,822) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، عبر دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.