شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شنت الطائرات الحربية والمروحية للاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة غارتين استهدفتا غرفًا جاهزة عند أطراف دير أنطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور جنوب لبنان، وفقًا لما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام.



كان الجيش الإسرائيلي قد كثف طوال ليل أمس هجمات من اعتداءاته على مناطق الجنوب، حيث نفذ سلسلة غارات بطائرات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة استهدفت عدة بلدات في القطاع الغربي من قضاء صور، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية استمر حتى ساعات الفجر الأولى، وأدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب.

الجدير بالذكر أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يومًا، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلّا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط داخل لبنان، وما زال يواصل خروقاته.