شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يجرى محادثات اقتصادية "مفيدة" مع الحكومة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق أجرى "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك للصحافيين إن الموظفين "يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري".

وأضافت أن موظفي صندوق النقد أجروا "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي الجديد الذي تولى منصبه في مارس في محاولة لإعادة بناء "فهمه" للاقتصاد السوري.

وأجري آخر تقييم شامل لصندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد السوري في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.