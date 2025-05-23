شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي.

وقالت في بيان إن "القوة الصاروخية نفذت عملية استهدفت مطار اللد، المعروف إسرائيلياً باسم مطار بن جوريون، الواقع في منطقة يافا المحتلة، مستخدمة صاروخاً باليستياً فرط صوتي".

وأكد البيان أن العملية أصابت هدفها بدقة وحققت نجاحاً، مما تسبب في حالة من الذعر في صفوف السكان، وهروب أعداد كبيرة منهم إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة المطار.

وأوضحت أن "الصمت المطبق على الجرائم اليومية التي تُرتكب في غزة يمثل وصمة عار على جبين الأمة، ويجعلها أكثر عرضة للهيمنة والانتهاك من قبل أعدائها، أكثر من أي وقت مضى، ما لم تتحرك للقيام بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد البيان أن "العمليات العسكرية مستمرة، وستتصاعد وتيرتها، حتى يتم إيقاف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل".