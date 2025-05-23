شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: سوء التغذية يضرب طولا وعرضا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم اليونيسف في فلسطين لوسائل الإعلام ووكالات الانباء، انه حاليا لا توجد مؤسسة إنسانية عاملة في غزة لا تحذر من خطر وشيك.

وأضاف أن سوء التغذية يضرب طولا وعرضا في قطاع غزة خصوصا في صفوف الأطفال.

وأكد كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن المأساة فى قطاع غزة تطول المدنيين والأطفال هم من يدفعون الثمن.

وقال أبو خلف فى مداخلة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 15 ألفا و613 شهيدا من الأطفال بحسب الحد الأدنى لتقديرات الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر 2023، أى بما يعادل 27 طفلا يسقطون يوميًا فى القطاع وهو معدل مخيف ولا يوجد مكان فى العالم يسقط فيه هذا العدد من الأطفال".



وأضاف "بالنسبة للإصابات، فإن المعدل اليومى يرتفع إلى 90 طفلا يوميا، لاسيما وهناك ضياع لعامين دراسيين على الأطفال، بالإضافة إلى الدعم النفسى الذى يحتاجه هؤلاء الأطفال وهم يمثلون 50% من سكان قطاع غزة"، وتابع: أن هناك 41 ألف طفل كحد أدنى أصبحوا يتامى، وألفين منهم أصبح يتيم الأب أو الأم، وهناك أيضا أطفال فقدوا طرف من أطرافهم وهناك أطفال لا يعرفون أين أهلهم.



وأشار إلى أن منظمة "اليونسيف" بالتعاون مع الدول الأوروبية وضعت خطة طويلة المدى من أجل معالجة المشكلات النفسية التى يتعرض لها الأطفال فى خضم هذا العدوان، ولكن حتى يتم تنفيذ تلك الخطة لابد أولا من وقف إطلاق النار لإخراج الأطفال من دائرة الرعب.