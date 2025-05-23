شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تدعو إسرائيل لوقف المجازر فى غزة وتصف الوضع بـ "غير المقبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الهجوم الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة بأنه "غير مقبول" و"غير مبرر"، داعيا إلى وقفه الفوري للمجازر الإسرائيلية فى غزة، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.



وقال ميتسوتاكيس "ما حدث في الأسابيع والأيام الأخيرة في غزة غير مبرر وغير مقبول"، مضيفا أن إسرائيل "يجب أن توقف هذه العمليات على الفور" وتسهل عمل المنظمات الإنسانية التي تدعم السكان الفلسطينيين حاليا.



وأكد الزعيم المحافظ أن اليونان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وأدلى ميتسوتاكيس بهذه التصريحات بعد أن تعرض لانتقادات شديدة من المعارضة اليسارية، التي تتهم الحكومة منذ أيام بـ"عدم الاكتراث" بسفك الدماء في القطاع الفلسطيني و"تجنب إدانة" إسرائيل.



وكانت اليونان واحدة من 10 دول من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لم تدعم مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، وهو القرار الذي تم اتخاذه في نهاية المطاف بدعم من دول مثل إسبانيا وفرنسا وبولندا.



كما فشلت اليونان في التوقيع على بيان صادر عن هيئة العمل الخارجي الأوروبية يوم الثلاثاء والذي يدعو إسرائيل إلى "تجديد تدفق المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الفوري في غزة"، وهي الوثيقة التي وقعتها 24 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان.



قال نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب باسوك الديمقراطي الاجتماعي، أكبر أحزاب المعارضة اليونانية، في اليوم السابق: "إن الحكومة تُلحق الضرر ببلادنا دوليًا بموقفها. من واجبنا تجاه الشعب اليوناني أن نقف دائمًا إلى جانب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".



