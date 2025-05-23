شكرا لقرائتكم خبر عن 28 شهيدا فى القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 28 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكر الدفاع المدني في غزة أن 16 قتيلا وعشرات المصابين سقطوا إثر غارات جوية شنتها إسرائيل في مناطق عديدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن 10 فلسطينين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في أكثر من 5 ضربات جوية من طائرات إسرائيلية مسيّرة استهدفت مدخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت من حاول إسعاف المصابين.

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة جرّاء قصف جوي إسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة.

وأسفر قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة المخيم الغربي بمدينة خان يونس عن مقتل طفلين وإصابة والدهما بجروح خطيرة.