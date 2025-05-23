شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عن 10 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة، وذلك بعد أشهر من الاعتقال.

وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المواطنين المفرج عنهم، اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وكانوا يقبعون في سجن عوفر غرب رام الله، ومعسكر "سديه تيمان".

وأشارت المصادر إلى أن المُفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد فترة احتجاز طويلة.