شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في بيان إلى أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية".

وأضافت بروس "ستدخل العقوبات حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي المتوقع في السادس يونيو المقبل أو حواليه".

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى إيقاف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة التزاما كاملا بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية".

وذكرت أن الولايات المتحدة "توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024".

وأوضحت بروس أن الوزارة قدمت اليوم تقريرا إلى الكونغرس "يفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية" مشيرة إلى أن هناك مهلة 15 يوما تمثل إخطار للكونغرس قبل فرض هذه العقوبات.