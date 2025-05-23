شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة "بوك إم 2" الروسية تعترض بنجاح هدفا جويا خلال مناورات للجيش الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي الجزائري اعتراضا ناجحا نفذته منظومة "بوك إم 2" الروسية، خلال مناورات "الحصن المنيع 2025" التي أجراها الجيش الجزائري.

وأشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "الحصن المنيع 2025"، وذلك في منطقة تندوف قرب الحدود مع المغرب.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن التمرين التكتيكي "الحصن المنيع 2025" قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي جنوبي تندوف، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة.

ويزور شنقريحة، منذ الأربعاء، الناحية العسكرية الثالثة في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2024-2025.