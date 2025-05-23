شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدين على أبواب مكة بدون تصريح حج وإعلان عقوبات مغلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 7 وافدين و5 مواطنين سعوديين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 33 مخالفا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأكدت الوزارة في بيان الخميس، إصدارها بحق الناقلين والمسهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

كما أشارت إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، أعلنت الخميس، وصول أكثر من 755 ألف حاج خلال موسم الحج لهذا العام إلى المملكة عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية حتى يوم الأربعاء.

وأوضحت المديرية في بيان، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ 755 ألفا و344 حاجا، منهم 725 ألفا و297 حاجا عبر المنافذ الجوية، و27 ألفا و225 حاجا عبر المنافذ البرية، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 2822 حاجا.

وأكدت المديرية، أنها سخرت جميع إمكاناتها التقنية والبشرية لضمان انسيابية وسرعة إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منافذ الدخول الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية، إلى جانب كوادر مؤهلة تتحدث لغات عدة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة.