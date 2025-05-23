شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يؤكدان دعمهما لوحدة اليمن واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، مشدداً على التزامه بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تنهي النزاع في البلاد، فيما أكدت الولايات المتحدة دعمها لوحدة اليمن وتطلعات شعبه نحو السلام والازدهار.

وذكرت قناة اليمن الفضائية أن الاتحاد الأوروبي عبّر، في بيان له بمناسبة العيد الوطني لليمن، عن تهانيه للشعب اليمني، مؤكداً وقوفه إلى جانب اليمنيين في تطلعهم نحو السلام والاستقرار، كما شدد البيان على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، يضع حداً للحرب ويؤسس لسلام دائم.

من جانبه، عبّر السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، عن تهاني بلاده للشعب اليمني، مشيداً بروح الوحدة والصمود التي يتميز بها. وأكد أن واشنطن تتطلع إلى مواصلة التعاون مع اليمن فى دعم مسار الإصلاحات، وتعزيز مؤسسات.