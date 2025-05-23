شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس النرويجي للاجئين: إسرائيل لا تصغى حتى لحلفائها ولا تلتزم بالقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم المجلس النرويجى للاجئين في الشرق الأوسط أحمد بيرم، أن إسرائيل لا تصغي حتى لحلفائها ولا تلتزم بالقانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.

وقال بيرم خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يحدث في الضفة الغربية هو نموذج مصغر لما يحدث في غزة.

وأشار إلى وجود اعتداءات إسرائيلية واضحة على البعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن هدف المجلس النرويجي للاجئين هو تحقيق مستقل للوصول إلى حقيقة ما حدث في جنين.

وشدد على ضرورة أن يستمر الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.