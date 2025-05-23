شكرا لقرائتكم خبر عن تعذيب وإهمال طبي.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أسير فلسطيني اليوم الخميس داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

ليرتفع بذلك عدد الأسرى الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 70 شهيدًا، بينهم 44 من قطاع غزة. إصابة 7 فلسطينيين أصيب 7 فلسطينيين بجروح مختلفة في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.