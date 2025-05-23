شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع انفجار كبير بمخزن أسلحة تابع لقوات الحوثي المتمركزة في اليمن، بمنطقة بني حشيش بصنعاء عصر الخميس، بحسب موقع العربية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن حركة الملاحة في مطار بن جوريون توقفت بعد استهدافه بصاروخ باليستى من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم قوات الحوثي اليمنية يحيى سريع أعلن أنه تم تنفيذ عملية نوعية للقوة الصاروخية على مطار اللد "بن جوريون" بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار.

وقال إن العملية حققت هدفها وتسببت في توقف حركة الملاحة لقرابة ساعة، حيث هرع ملايين المحتلين للملاجئ.