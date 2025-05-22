شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدوانا واسعا فى عمق الجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الخميس/، عدوانا جويا واسعا هو الأعنف فى بعض المناطق فى العمق الجنوبى منذ انتهاء عدوان الـ 66 يوما على لبنان.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم، غارة جوية استهدفت مبنى فى منطقة تول على طريق عام مفرق حاروف -الدوير.



وأشارت الوكالة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى كان قد سبق وهدد بتدمير المبنى قبل ساعة، ونفذت على الإثر مسيرة إسرائيلية غارة تحذيرية عليه، ليدمره بعدها الطيران الحربى الإسرائيلى بغارة.



وسبق الغارة وتلاها أجواء من التوتر، حيث سجلت حركة نزوح من المنطقة، فيما آثر مئات اللبنانيين متابعة حصول الغارة من مسافة قريبة.



كما استهدف العدوان الإسرائيلي، أطراف بلدتى تولين والصوانة بسلسلة غارات جوية، وتعرضت فى الوقت ذاته مرتفعات جبل الريحان والجبل الرفيع فى منطقة إقليم التفاح لسلسلة غارات عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وترددت أصداء انفجارات الصواريخ فى معظم مناطق النبطية وإقليم التفاح.



واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة القطراني، والمحمودية وسجد ومرتفعات جبل الريحان فى منطقة جزين.