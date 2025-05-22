شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": عدد قليل من المخابز عاودت العمل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأغذية العالمي الخميس أن "عددا قليلا من المخابز" في غزة عاودت انتاج وتوزيع الخبز بعد السماح بدخول شاحنات تحمل مساعدات إلى القطاع.وقال البرنامج في بيان "استأنف عدد من المخابز في جنوب ووسط غزة إنتاج الخبز بعد أن تمكنت عشرات الشاحنات أخيرا من تسلم حمولتها من معبر كرم أبو سالم الحدودي وتسليمها خلال الليل".وأضاف "هذه المخابز تعمل الآن على توزيع الخبز عبر مطابخ الوجبات الساخنة".