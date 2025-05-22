شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل إرهابيين إثنين بقصف لطائرات F16 فى سلسلة جبال بلكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت خلية الاعلام الامنى العراقى، عن مقتل إرهابيين إثنين بقصف لطائرات F_16 فى سلسلة جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين.

وقالت الخلية فى بيان ، اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، الحاقا ببيان يوم 20 مايو الجارى بشأن الضربة الجوية التى نفذتها طائرات F_16 فى سلسلة جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين، والتى جاءت وفقا لمعلومات دقيقة و بتخطيط من خلية الإستهداف فى قيادة العمليات المشتركة والتى استهدفت مضافة للإرهابيين، خرجت قوة من قطعات قيادة عمليات شرق صلاح الدين اللواء 88 وعناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية وجهد هندسى كبير لتفتيش مكان الضربة رغم وعورة المنطقة وطبيعتها الجغرافية وصعوبة وصول الآليات بمختلف انواعها إليها ، وعثرت القوة على جثتين لارهابيين، كما عثرت على اسلحة ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية ".



واضافت مازالت عملية التفتيش والرصد الاستخبارى مستمرة ضمن قاطع المسؤولية.