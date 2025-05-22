شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارة على مبنى فى بلدة تول بالنبطية جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن طيران الاحتلال شن غارة على مبنى في بلدة تول بالنبطية جنوبي لبنان.

ويواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.