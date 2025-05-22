الخليج اليوم .. أمير الكويت يتلقى دعوة من السيسي لحضور حفل مهيب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الشيخ صباح الخالد، دعوتين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقررة إقامته في يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، أن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تلقى دعوة موجهة من أخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيقام في يوم 3 يوليو 2025".

وأشارت إلى أن "ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تلقى رسالة مماثلة، وتسلمهما اليوم الخميس وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا، خلال لقائه بالسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، في مقر وزارة الخارجية.

وتعتزم مصر إقامة حفل مهيب يمتد لعدة أيام وتقام فعالياته في عدة محافظات بالجمهورية، لافتتاح المتحف المصري الكبير، تنطلق في 3 يوليو المقبل.

ووجه الرئيس المصري دعوات لعدد من القادة والزعماء، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملك إسبانيا فيليبي السادس، وكان ذلك خلال زيارته مدريد.

ومن المنوي أن يقام الحفل خلال أيام 3 و4 و5 يوليو، بحضور شخصيات دولية ورؤساء وأمراء الدول على مستوى العالم، بالإضافة إلى النجم المصري لاعب كرة القدم محمد صلاح.

ويضم المتحف عددا كبيرا من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تعرض لأول مرة كاملة وفي مكان واحد، منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

وتم الانتهاء من إنشاءات المتحف الذي يطل على أهرامات الجيزة، منذ وقت طويل وتم تأجيل افتتاحه بسبب جائحة كورونا وأوضاع المنطقة المضطربة، نظرا لمساعي القاهرة لإقامة افتتاح ضخم بحضور دولي رفيع.

وسيعرض المتحف كذلك مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مشيد الهرم الأكبر بالجيزة وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، وذلك بحسب وزارة الآثار المصرية.