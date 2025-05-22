الخليج اليوم .. ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين في الرياض (فيديو + صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت السلطات الأمنية السعودية اليوم الخميس أكثر من 1.5 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في شحنة طاولات بمنطقة الرياض.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية 1,520,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طاولات بمنطقة الرياض، وقبضت على مستقبليها بمنطقتي الرياض، والشرقية، وهم (3) وافدين من الجنسية السورية، ومواطن.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.