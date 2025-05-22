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الخليج اليوم .. ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين في الرياض (فيديو + صور)

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  • الخليج اليوم .. ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين في الرياض (فيديو + صور) 1/3
  • الخليج اليوم .. ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين في الرياض (فيديو + صور) 2/3
  • الخليج اليوم .. ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين في الرياض (فيديو + صور) 3/3

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

ضبطت السلطات الأمنية اليوم الخميس أكثر من 1.5 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في شحنة طاولات بمنطقة الرياض.

 

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية 1,520,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طاولات بمنطقة الرياض، وقبضت على مستقبليها بمنطقتي الرياض، والشرقية، وهم (3) وافدين من الجنسية السورية، ومواطن.516ac7f33b.jpg394806effd.jpg

 

 

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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