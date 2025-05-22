شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من رئيس وزراء البريطاني كير ستارمر.

وتناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

