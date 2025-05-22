شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائد دبابة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى بجروح بالغة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس إصابة قائد دبابة في الكتيبة 52، لواء "المسارات الحديدية" (401)، بجروح بالغة خلال قتال في شمال قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال أنه "تم إخلاء الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلت"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال أنه قتل عشرات المقاومين الفلسطينيين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ بدء عملية "عربات جدعون".

وأضاف أن الفرقة 98 "دمرت نحو 200 بنية تحتية في غزة، بما في ذلك مجمعات قتالية ونقاط مراقبة وآبار ومسارات تحت الأرض تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لـ14 حيًا في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مخيم اللاجئين في جباليا، تمهيدًا لشن عمليات عنيفة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، باللغة العربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الإسرائيلية ستشن عمليات عنيفة هذه الأحياء، حيث تواصل المقاومة أنشطتها وعملياتها.