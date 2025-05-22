شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن التزامها بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التزامها باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وبيّنت الحركة، أن ما يجري ⁠الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى".

ويُشار الى أن الرئيسين اللبناني جوزيف عون، والفلسطيني محمود عباس، اتفقا، الأربعاء، على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة قام بها عباس إلى لبنان، تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.