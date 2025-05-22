شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: قدوم 755,344 حاجا من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات فى السعودية، عن قدوم (755,344) حاجًّا خلال موسم الحج لهذا العام حتى الآن عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأربعاء.



وأوضحت الجوازات السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (725,297) حاجًّا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (27,225) حاجًّا، وعدد (2,822) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.



وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.