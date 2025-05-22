شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الفرنسى كريستوف هينتزى يتولى قيادة بعثة الناتو فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلف شمال الاطلسى (الناتو) اليوم/الخميس/ عن تولى اللواء كريستوف هينتزى من فرنسا قيادة بعثة الحلف فى العراق، خلال مراسم لتسليم وتسلم القيادة أُقيمت فى العاصمة بغداد.



وذكر بيان صحفى للناتو أن اللواء هينتزى سيخلف الجنرال لوكاس شرويرس من هولندا، الذى شغل المنصب منذ مايو 2024.



وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين العراقيين، وسفراء الدول الحليفة والشريكة، ومسؤولى الناتو، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولى فى بغداد.



وفى كلمته بالمناسبة، قال اللواء هينتزي: "بالنسبة لفرنسا ولى شخصياً، إنه لشرف وامتياز عظيم أن أتولى قيادة بعثة الناتو فى العراق، هذا البلد الذى يُنظر إليه كثيراً على أنه مهد الحضارة نحن، مع المؤسسات الأمنية العراقية وقوات الأمن العراقية، نتشارك هدفاً مشتركاً ولن يكون نجاحنا فردياً، بل جماعياً، من خلال تطوير حلول مصممة ومستدامة تساعد العراق كونه شريكاً مهماً للناتو".



وكان قادة حلف الناتو قد أعلنوا إطلاق بعثة الناتو فى العراق خلال قمة الحلف فى بروكسل فى يوليو 2018، بناءً على طلب ودعوة من الحكومة العراقية.

وقد تم إنشاء البعثة رسمياً فى بغداد فى أكتوبر 2018، كمهمة غير قتالية تعنى بالتدريب وبناء القدرات، بهدف مساعدة العراق على بناء مؤسسات وقوات أمنية أكثر استدامة وشفافية وشمولية وفعالية، لتمكينها من تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وتنفذ جميع أنشطة بعثة الناتو فى العراق بموافقة الحكومة العراقية، وبتنسيق كامل مع احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.



وقبيل مراسم تغيير القيادة، شارك مساعد الأمين العام لحلف الناتو للعمليات توم جوفوس، فى الاجتماع الثانى للحوار رفيع المستوى للشراكة بين الناتو والعراق، الذى عقد فى بغداد أمس الاربعاء.



وقال جوفوس: "إن هذا الاجتماع الثانى للحوار رفيع المستوى هنا فى بغداد، يمثل دليلاً على الشراكة المتينة بيننا وبين العراق، وعلى ترسيخ هذا الحوار، يواصل الناتو استعداده لدعم الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية فى المستقبل من خلال بعثة الناتو فى العراق".



وكان الحوار رفيع المستوى للشراكة بين الناتو والعراق قد أُطلق فى بروكسل فى 27 أغسطس 2024، ويوفر إطاراً إضافياً للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.