شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لـ80 دولة: قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان مشترك لـ80 دولة إن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة.

وأعلنت سرايا القدس اليوم الخميس أنها نفذت كمينا مركبا أوقع جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى فى خان يونس، فى وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود فى قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، عبر تطبيق تليجرام إن مقاتليها استدرجوا قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين مركب داخل مبنى مفخخ بعبوات شديدة الانفجار شرق خان يونس.

وأضافت أنه فور وصول النجدة استهدفها المقاتلون بقذيفة مضادة للدروع وأكدوا هبوط مروحية لإجلاء القتلى والجرحى.

فى غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة جندى جراء انفجار قنبلة يدوية خلال العمليات العسكرية فى جنوب قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت قبيل ذلك بنقل جنود مصابين بواسطة مروحيات إلى خارج القطاع إثر "حدث أمني" جديد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "أخبار أمن من الميدان" الإسرائيلى أن مروحية تقل جنودا مصابين هبطت فى مستشفى سوروكا ببئر السبع.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن أمس الأربعاء مقتل جندى إثر تفجير استهدف قوة تابعة له فى خان يونس جنوبى القطاع.