شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)الخميس، 22 مايو 2025 04:14 م
أصيب 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي، إحداها بالصدر، والأخرى لطفل بالخاصرة، ونقلا إلى المستشفى.. مضيفة أن 5 مواطنين آخرين بينهم مسن أصيبوا بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال، وتم علاجهم ميدانيا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحطمت عدة مركبات متوقفة على جانب الطريق.
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