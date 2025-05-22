شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

أصيب 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي، إحداها بالصدر، والأخرى لطفل بالخاصرة، ونقلا إلى المستشفى.. مضيفة أن 5 مواطنين آخرين بينهم مسن أصيبوا بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال، وتم علاجهم ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحطمت عدة مركبات متوقفة على جانب الطريق.