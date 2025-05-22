شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتهم.. "الحج والعمرة" تناشد الحجاج بتجنب الافتراش بالأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن بتجنب الافتراش في الأماكن العامة خلال موسم الحج، وذلك حفاظاً راحتهم وسلامتهم، والمساهمة في انسيابية الحركة وتنظيم الحشود.

وأشارت الوزارة إلى أن الافتراش في الممرات، وأماكن الصلاة، وطرق المشاة، يشكل عائقًا لحركة الحجاج، ويزيد من الزحام، مما قد يؤدي إلى حوادث وإرباك في إدارة الحشود.

وأكدت الوزارة أن الغرف داخل الفنادق أو الخيام هي الأماكن الأنسب للاستراحة والنوم، داعية الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعتمدة، التي تسهم في نجاح الموسم وتحقيق شعار "يسر وطمأنينة" الذي تتبناه الجهات المنظمة لهذا العام.



من جهة ثانية، تستخدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقنية متطورة خلال موسم حج هذا العام، تعتمد على حساسات أرضية وقارئات للمداخل لإدارة ورصد الحشود على أرضية المداخل والمخارج الرئيسة للمسجد الحرام، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات المعنية.

وتعمل تلك التقنيات المتقدمة من خلال كاميرات ذكية متطورة تستشعر حركة الدخول والخروج؛ مما يتيح مراقبة فورية لتدفقات ضيوف الرحمن وتحديد نقاط الازدحام بدقة أكبر لتحسين خطط التفويج.

ويسهم هذا النظام المزدوج من الحساسات والكاميرات في تحسين توزيع الحشود داخل المسجد الحرام، لا سيما في أدوار المطاف والمسعى؛ مما يساعد على تنظيم الحركة وتعزيز سلامة الزوار، خاصة خلال أوقات الذروة، إضافةً إلى تسهيل انسيابية الدخول والخروج عبر الاعتماد على البيانات الدقيقة والتاريخية في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت الهيئة أهمية تبني مثل هذه الأنظمة والتقنيات الذكية لدعم التخطيط الفعّال وإدارة الحشود لتعزيز كفاءة الأنظمة في ذلك وتطوير وسائل مراقبة التدفقات البشرية داخل المسجد الحرام؛ بما يحقق أعلى مستويات الانسيابية والتنظيم وفق معايير عالية الدقة لاتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وتحليل شامل للحركة داخل المسجد الحرام للوصول إلى نتائج وحلول متميزة.