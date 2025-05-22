شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستعرقل قوات الاحتلال مسار الانتخابات البلدية جنوب لبنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار إلى الجنوب البنانى ؛ حث من المقرر انطلاق الانتخابات البلدية غدا فى محافظة الجنوب والنبطية، فى الوقت الذى لا تزال فيه قوات الاحتلال الإسرائيلى متواجدة وتهدد استقرار الجنوب؛ مما يطرح تساؤلا حول كيفية تمرير الانتخابات فى ظل التهديدات الإسرائيلية ؟

أكد دبلوماسي أوروبيظن وفق "لبنان24"، أن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس قد تلقت ضمانات من اسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب المقررة السبت المقبل، وعدم شن اي عمليات عسكرية او اغتيالات بمسيرات، وذلك في مقابل عدم حصول عمليات اقتراع في القرى الحدودية المتاخمة لاسيما تلك التي دُمرت أو تلك القريبة من التلال الخمس المحتلة.



ومن جانبه، علق رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى على مسار الانتخابات فى الجنوب ، عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، قائلا إن أوضاع الجنوب دائما فى الحسبان، و"الأمور تسير بشكل منيح".



ودعا بري، مواطنى الجنوب للإقتراع بكثافة للوائح التنمية والوفاء خاصة في القرى الأمامية.



وتوجه بري في ندائه للجنوبيين داعياً إياهم للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.