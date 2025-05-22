شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 71 ألف طفل فلسطينى دون الخامسة قد يعانون من سوء التغذية الحاد والان مع تفاصيل الخبر

حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، من أن 71 ألف طفل فلسطيني دون الخامسة قد يعانون من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل حال استمرار حصار قوات الاحتلال الإسرائيلى، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما حذرت اللجنة، في بيان صحفي صدر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من التجويع الجماعي للأطفال في غزة، وحثت المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للسماح بوصول فوري ومستدام للإمدادات الغذائية والطبية الأساسية.

وقالت، اللجنة، استنادا إلى إحصاءات منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية؛ فإنه إذا استمر الحصار، سيموت مزيد من الأطفال، وقد يعاني ما يصل إلى 71 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل.

وشددت اللجنة على أن الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة، وبالتالي، فهو غير قابل للانتقاص بموجب القانون الدولي، وأدانت بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي تقتل وتشوه النساء والأطفال.

وقالت اللجنة إن هذا العدد لا يأخذ في الاعتبار الخسائر الناجمة عن الضربات الأخيرة، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تحدث على نطاق واسع يوميا، وتدفع الوضع الإنساني إلى "نقطة حرجة".

وأضافت: "لا يوجد مبرر لأفعال تتحدى بوضوح القانون الدولي الإنساني، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الطفل، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأكدت اللجنة مجددا أهمية رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أوامرها باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وحثّت اللجنة إسرائيل على اتخاذ إجراءات فورية " لضمان حق جميع الأطفال الفلسطينيين في الحياة والبقاء والنمو، ووقف قتل وإصابة الأطفال في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الطفل تراقب التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل - التي تضم 196 دولة - وبروتوكولاتها الاختيارية وتتألف من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول