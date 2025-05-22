شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد وقوف المملكة إلى جانب السوريين فى إعادة بناء بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء السوريين فى إعادة بناء بلدهم.. مشددا على دعم بلاده لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السورى أحمد الشرع اليوم الخميس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسوريا والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

ولفت عاهل الأردن إلى أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في تعزيز التعاون المشترك في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة.

بدوره.. أشاد الرئيس السوري بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا.

وأكد الجانبان - خلال الاتصال - أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين.