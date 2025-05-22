شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل.. اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت على أسطح المباني المحيطة في المقام تمهيدا لاقتحام المستعمرين، موضحة بأن قوات الاحتلال منعت المواطنين صباح اليوم من دخول سوق الخضروات وما يعرف بـ "الحسبة" وبعض شوارع شرق المدينة.

وفي السياق ذاته.. أحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبة، وحاولوا إحراق مسجد بين بلدتي "أوصرين" و"عقربا" جنوب نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين هاجموا أطراف البلدتين، وأضرموا النيران في مركبة؛ ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، وحاولوا إضرام النيران في مسجد "أبي بكر الصديق"، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.