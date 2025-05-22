شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثانى هجوم اليوم.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون من اليمن على إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلى إلى أن هذا الهجوم هو ثانى هجوم صاروخى للحوثيين على إسرائيل اليوم، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

يُشار إلى أنه منذ 18 مارس عندما استأنف الجيش الإسرائيلى هجومه على قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن 37 صاروخا باليستيا وما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة على إسرائيل.