شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من مختلف مناطق الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قال نادى الأسير الفلسطينى، إنّ الاحتلال الإسرائيلى اعتقل الليلة الماضية "25" مواطنا من مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن حملة الاعتقالات طالت عددا من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة، وجميعهم من محافظة قلقيلية، وهم من بين (25) مواطناً اعتقلهم الاحتلال الليلة الماضية من مختلف مناطق الضّفة.

وأضاف البيان، أن هذا التّصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، وخرق واضح وجديد للصفقة، ورسالة جديدة لكافة المحررين، أنهم سيبقون في دائرة الاستهداف، والملاحقة، مبينا أن الاحتلال وعلى مدار الفترة الماضية اعتقل (13) محرراً أبقى على اعتقال (7) منهم، وحوّل ستة منهم إلى الاعتقال الإداريّ، واليوم ومع اعتقال عدد آخر منهم فإنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحررين، يرتفع إلى (19)، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً.

وكان نادي الأسير قد أصدر بياناً يوم أمس، استعرض فيه، مصير عدد ممن تم اعتقالهم، وتحديداً من جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، وبلغ عددهم (6)، أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس الذي أمضى (23) عاماً في سجون الاحتلال.