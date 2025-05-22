شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الجامعة العربية تولى اهتماما بقضايا الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، الذي عقد اليوم الخميس بمقر الامانة العامة، تحت شعار "تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة فى المنطقة العربية"، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بالبيئة والتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة وموضوعات التنمية المستدامة.

وبحسب بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية، اكد الامين فى كلمته على ان الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، إنما يعكس مدي الإدراك بأهمية تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أبعادها الثلاثة : الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، خاصة فى ضوء التحديات المتزايدة التى تواجه الدول العربية فى مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار، أشار جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام، إلى ان الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بقضايا التنمية المستدامة، حيث أطلقت الجامعة العربية العديد من المبادرات والمشروعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تكريس مفهوم الاستدامة ودمجه فى السياسات والخطط على مستوي العمل العربي المشترك وعلى المستوي الوطني للدول الاعضاء.

أضاف رشدي ان الاحتفال باليوم العربي للاستدامة قد شهد تكريم الامين العام الي الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، نظرا للتطور الكبير وتفوق إمارة الفجيرة فى مجال الاستدامة بشكل عام، وتكريم عدد من الشخصيات البارزة فى مجالات الاستدامة.



