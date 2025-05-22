الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً حوثياً انطلق من صعدة باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وقام باعتراضه، نقلا عن "رويترز".

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه تم "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتسبّب بتفعيل إنذارات في عدة مناطق وسط البلاد".

وذكرت مصادر "العربية" أن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من محيط مدينة صعدة باتجاه إسرائيل"، وأن صفارات الإنذار انطلقت في القدس ومحيطها، وفي تل أبيب ومحيطها".

وأفاد مراسل "العربية"بأن "الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية وسط سماع دوي انفجارات بالقدس".

وعلى وقع الهجوم الصاروخي، تقرر إغلاق مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة".

والأحد الماضي، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن، غداة شنّ إسرائيل غارات على ميناءين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. وأفاد الجيش "بتفعيل الإنذارات في عدة مناطق بإسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف، مشيرا إلى أنه "استهدف ودمر بنى تحتية" تعود إلى الحوثيين.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، دعما لحركة حماس. وردا على ذلك، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

كما وسّعوا نطاق حملتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردا على ضربات شنتها الدولتان في مطلع 2024.

إلا أن أميركا بدأت في مارس (أذار) الماضي حملة جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، موجهة ضربات شبه يومية، قبل أن يعلن ترامب بشكل مفاجئ قبل نحو أسبوعين استسلام الجماعة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن وقف الضربات الأميركية على أهداف حوثية، وذكرت سلطنة عُمان لاحقا أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأبدى الحوثيون استعدادهم لاحترام الهدنة مع الولايات المتحدة، طالما التزمت بها واشنطن، غير أن موقفهم تجاه إسرائيل لا يزال عدائيا بشكل صريح.