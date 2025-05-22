شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: وعى المجتمعات أساس بناء مستقبل عربى مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة في المجتمعات العربية لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة.

وفي كلمتها خلال الاحتفال باليوم العربي للتنمية المستدامة، الذي نظمته الجامعة بمقرها في القاهرة، شددت العجيزي على أهمية دعم جهود الدول العربية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وشح الموارد، والتزايد السكاني، مشيرة إلى أن هذه القضايا تمثل تحديات مباشرة تُلقي بظلالها على خطط التنمية وتطلعات الأجيال القادمة.

وأعربت عن أملها أن يكون هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات عربية في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودافعًا جديدًا لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود التنمية في المنطقة.

وأضافت أن احتفال عام 2025 يُنظم تحت شعار “تعزيز الاستدامة في المنطقة العربية”، وهو ما يعكس التزامًا جماعيًا بالمضي قدمًا نحو نموذج تنموي متوازن يرتكز على حماية البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

واختتمت العجيزي كلمتها بالتأكيد على أن بناء مستقبل عربي مستدام يبدأ من الوعي، ويُبنى على أساس من التعاون الفاعل والتكامل بين الدول والمؤسسات والمجتمع المدني.