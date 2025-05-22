شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنين: حادث استهداف وفد السفراء العرب والأجانب من قبل الاحتلال ممنهج ومدبر والان مع تفاصيل الخبر

إسرائيل اخترقت موافقتها المسبقة بالسماح بزيارة وفد السفراء لجنين

إسرائيل فشلت في إفشال الزيارة وتم توثيق كل الانتهاكات أمام العالم ونطالبه بالتحرك الفوري

رسالتنا وصلت للعالم بأن إسرائيل تريد تدمير جنين ومحاصرتها كما فعلت بغزة

نشكر مصر على موقفها الرافض لإجراءات إسرائيل بجنين وغيرها من المدن الفلسطينية واستنكارها لهذا الحدث

مصر أنقذت القضية الفلسطينية من التصفية بإصرارها رفض التهجير سواء من غزة أو الضفة

أكد محافظ جنين الفلسطينية كمال أبو الرب، أن إسرائيل تعمل على تدمير المحافظة وحصارها كما فعلت بقطاع غزة، مشيرا إلى أن كافة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية ضد محافظة جنين وسكانها لن تثنينا عن استمرار دفاعنا عن قضيتنا وحقوقنا المشروعة فى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبو الرب، في تصريحات هاتفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالعاصمة الأردنية عمان، إن استهداف وفد السفراء العرب والأجانب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارتهم للمحافظة ممنهج ومدبر لإفشال الزيارة، مشيرا إلى أن الزيارة نجحت في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية كافة بحق جنين وأهلها وفشلت إسرائيل في هدفها .

وأوضح أن سلطات محافظة جنين قامت بالتنسيق مع الاحتلال للقيام بالزيارة منذ أكثر من 10 أيام وإسرائيل وافقت على زيارة الوفد الدبلوماسي للمحافظة، منوها إلى أن إسرائيل اخترقت الموافقة المسبقة بالسماح بزيارة وفد السفراء العرب والأجانب لجنين وكان من بينهم سفراء مصر والأردن والمغرب ودول أوروبية أخرى.

وأشار أبو الرب إلى أن هدف الزيارة هو إطلاع الوفد الدبلوماسي على الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي جنين والضفة الغربية المحتلة، موضحا أن السفراء اطلعوا على هذه الانتهاكات رغم محاولات إسرائيل إفشال الزيارة الميدانية.

ونوه إلى أن إسرائيل أرسلت رسالة للعالم بأنها غير مهتمة بما تقوم به الدول العربية والغربية لوقف هذه الانتهاكات واستمرت خلال هذه الزيارة باستهداف السفراء لتؤكد ذلك، مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على هذا الانتهاك بحق السفراء العرب والأجانب وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي غزة و جنين بشكل خاص .

ولفت محافظ جنين كمال أبو الرب، إلى أن إسرائيل تقوم بغلق الحدود بين جنين والمحافظات الأخرى لتدمير المدينة ومحاصرتها وجعلها نموذج من قطاع غزة، مؤكدا رفض السلطات الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمثل هذه الإجراءات والانتهاكات.

وأضاف أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد وفد السفراء العرب والأجانب هو رد فعل بعد استمرار رفض المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية وإعلان العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن العالم لن يتراجع عن موقفه الداعم والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ووجه محافظ جنين كمال أبو الرب الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا لموقفها الرافض لمثل هذه الانتهاكات واستنكارها في بيان لوزارة الخارجية المصرية لما قامت به إسرائيل ضد الوفد الدبلوماسي خلال زيارته الميدانية، مؤكدا أن موقف مصر مشرف وإنساني وأنقذ القضية الفلسطينية من التصفية عبر رفضه لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية .

وحول رؤية أهالي جنين والشعب الفلسطيني لهذا الحادث من قبل الاحتلال،أوضح محافظ جنين كمال أبو الرب، أن الشعب الفلسطيني يعتبر ما حدث في جنين من قبل قوات الاحتلال في مصلحته أمام العالم حيث قامت إسرائيل باستهداف مباشر لسفراء الدول العربية والأوروبية، مما يؤكد عنجهيتها أمام العالم ورفضها للسلام واستهدافها للمدنيين، مشيرا إلى أن الوفد الدبلوماسي قام بالزيارة بناء على تنسيق مسبق مع الاحتلال وبالتالي من يخترق الاتفاقيات والموافقات هو الاحتلال وليس السلطة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني .

ورأى أن ما قامت به إسرائيل ضد الوفد الدبلوماسي هو جزء من الجرائم الإسرائيلية اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارا وتمسكا بالدفاع عن قضيتهم حتى تحرير أرضهم من المحتل الغاصب.

وعن الوضع الحالي في جنين بعد هذه الحادثة، وصف محافظ جنين كمال أبو الرب، الوضع الحالي بالمحافظة بالصعب للغاية والخطير، ولكنه لن يؤثر على عزائم الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه وقضيته، مؤكدا أن إسرائيل حولت جنين إلى منطقة عمليات وتقوم بتدمير كل شئ واستهداف كل موقع ومدني، معربا عن استنكاره لما تقوم به إسرائيل ضد محافظة جنين وأهلها والشعب الفلسطيني بأسره.

