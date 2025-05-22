شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان العراق الهجوم الذى نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد وفد دبلوماسى دولى يضم 25 سفيراً وقنصلاً، خلال زيارتهم التفقدية المخيم جنين، بهدف رصد الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها قوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الخميس، أن استهداف الممثلين الدبلوماسيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والأعراف الدبلوماسية ، ويعكس استخفافاً واضحاً بـ سلامة البعثات الدولية، وخرقاً لحرمة العمل الدبلوماسي".

وأضافت أن العراق يجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى ويدعو الى تكثيف الجهود الدولية لانهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة".