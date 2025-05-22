شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا لتنسيق المواقف البيئية ومواجهة التصحر والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية – الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة)، الاجتماع الثالث والعشرين للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو 2025 بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المهتمة بقضايا البيئة. وناقش المجتمعون مجموعة من البنود، كان أبرزها متابعة مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والاتفاقيات التابعة لها، واتفاقية مكافحة التصحر، إلى جانب بحث تأثيرات الجفاف على المنطقة العربية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد حدة التغيرات المناخية، حيث يشهد العالم واحدة من أكثر موجات الجفاف انتشارًا منذ عقود، وتُعد الدول العربية من بين الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات ركزت على تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية البيئية، وتوحيد الجهود في ملفات التصحر والتنوع البيولوجي.

كما نظمت الأمانة الفنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب آسيا، ورشة عمل حول أهمية الانضمام للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة الصادر في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في أكتوبر الماضي بمدينة جدة



