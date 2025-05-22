شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة "قاصد الذكية".. منصة رقمية لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن رئيس الشؤون الدينية بـ المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بوابة "قاصد" الاثرائية الذكية التي تعد منصة رقمية متكاملة تعنى بتقديم الخدمات الدينية والإثرائية، بأسلوب مبسط وشامل يراعي احتياجات الزائرين ورواد المسجد الحرام والمسجد النبوي التعبدية.

وتوفر البوابة معلومات تشمل: مواقيت الصلاة، اسم الإمام والمؤذن كل صلاة، وتنبيهات عن الدروس العلمية والحلقات التعليمية المقامة داخل لمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن متابعة بوابة قاصد على الرابط: https://services.prh.gov.sa

وتضم بوابة قاصد حزمة اثرائية تتضمن شرح صفة الصلاة والوضوء، تعريف المصطلحات الشرعية، تلاوات مختارة، وأدعية مأثورة، كما تتيح الوصول إلى منصات متخصصة مثل: منصة سورة لفاتحة، والمقرأة الإلكترونية، ورسالة الحرمين.



وتتضمن بوابة قاصد حزمة من المنتجات الإثرائية الذكية، من أبرزها عرض أوقات الصلوات مع جداول الأئمة والمؤذنين، وأوقات إقامة الدروس العلمية، وحلقات القرآن الكريم للزائرين وضيوف الرحمن.



وقال السديس؛ خلال تدشينه بوابة قاصد الاثرائية، إن الرئاسة خصصت مساراً إثرائياً ذكياً في موسم الحج لإيصال رسالة الحج الوسطية لضيوف الرحمن وسخرت مساراتها التخصصية لتعزيز الرقمنة والتقانة والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة الزائرين وضيوف الرحمن؛ مواكبة للتحولات الرقمية الذكية واستدامتها؛ كونها أحد المنطلقات الإستراتيجية للرئاسة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم باللغات المختلفة.



ووصف الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بوابة قاصد الرقمية بأنها الأولى والأكبر باعتبارها بوابة ذكية إبداعية إيمانية عالمية محوكمة، وبلغات عدة مصممة خصيصاً للرئاسة لتكون مرجعاً إثرائياً لضيوف الرحمن من خلال قاعدة بيانات محوكمة مقننة وفق المعايير العالمية.



وتعد بوابة "قاصد" منصة تفاعلية مدعومة بالتقنيات الذكية المنوّعة وتقدّم مجموعة من المسارات الاثرائية الذكية التي تشمل عرض أوقات الصلاة، وتنبيهات بأسماء الأئمة والمؤذنين، وجداول الدروس العلمية، ومواقع انعقادها واصحاب الفضيلة المشاركين، إضافة إلى حلقات القرآن الكريم ومراكز إجابة السائلين داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.



كما تتميز البوابة بخاصية التوجيه التفاعلي، التي تمكن الزائر من الوصول مباشرة إلى مواقع الخدمات والدروس باستخدام الخرائط الذكية داخل التطبيق، وتتيح كذلك إمكانية الرد الفوري على استفسارات الزائرين عبر الدردشة النصية؛ مما يرفع من سرعة وجودة التفاعل ويواكب توجهات التحول الرقمي في منظومة الحرمين الدينية.