شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الفجيرة يشيد بجهود الجامعة العربية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في دعم وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم العربي للاستدامة 2025، والتي تنعقد حاليا بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد أن الاستدامة البيئية تُعد من المرتكزات الأساسية للعمل الحكومي في إمارة الفجيرة، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل التعدين والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى سعي الإمارة لتحقيق توازن فعّال بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والاستدامة، من خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الإنسان والأرض، وضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة



